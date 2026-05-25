Сегодня 10:41
На Харків насувається гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки
У Харкові та області 25 травня у найближчу годину очікується гроза та зберігатиметься до кінця доби. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, гроза очікується як у Харкові, так і на території області.
«Будьте уважні. Врахуйте прогноз у своїх планах», – йдеться в повідомленні Харківської ОВА.