На станціях метро у Харкові планують транслювати музику

У харківському метрополітені розглядають можливість запровадження музичного супроводу на станціях. Першою станцією, де планують протестувати нововведення, стане «Перемога».

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Ініціатива має на меті підтримати емоційний стан пасажирів та створити більш комфортну атмосферу під час перебування на станціях.

«У складний воєнний час навіть невеликі позитивні зміни мають важливе значення для психологічного комфорту людей. Саме тому музичний супровід має допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволіктися від щоденного стресу та тривожних новин», – йдеться в повідомленні.

Наразі у метро опрацьовують технічні та організаційні аспекти реалізації ініціативи.

Станція «Перемога» стане першою, де планують запровадити музичний супровід, щоб оцінити реакцію пасажирів та отримати зворотний зв’язок щодо нововведення.

