У Харкові затримали колаборанта, який працював на рф після захоплення Куп’янська

СБУ та Нацполіція викрили жителя Куп’янського району, який під час окупації Харківщини працював на російську адміністрацію у Дворічній. Після деокупації чоловік переїхав до Харкова, однак правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився різноробочий, який проживав у Куп’янському районі, а після захоплення громади добровільно влаштувався до створеної окупантами «адміністрації». Після призначення помічником гауляйтера селища Дворічна він допомагав окупантам облаштовувати «робочі місця» в захоплених держустановах.

Крім того, фігурант займався «переписом» місцевого населення, зокрема готував звіти для окупантів щодо кількості жителів з їхніми персональними даними. Найбільше росіян цікавили адреси перебування людей, котрі могли мати відношення до руху опору і яких надалі ув’язнювали до місцевої катівні.

Після деокупації населеного пункту колаборант втік до Харкова, де оселився на орендованій квартирі та сподівався «загубитися» у великому місті, щоб уникнути покарання. Співробітники СБУ встановили місцеперебування підозрюваного і затримали його.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

