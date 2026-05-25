За тиждень Харків росіяни 20 разів били по Харкову безпілотниками, є жертви

Минулого тижня російські війська 20 разів атакували Харків безпілотниками різних типів. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще п’ятеро містян дістали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Для атак на Харків окупанти застосували десять дронів «шахед», дев’ять FPV-дронів та один безпілотник «Молнія».

Один із FPV-дронів влучив у вантажівку на кільцевій дорозі. Унаслідок удару загинув чоловік.

«Зараз певні ділянки Кільцевої перетворилися на зону підвищеної небезпеки, тому закликаю всіх бути максимально обережними», – йдеться в повідомленні Терехова.

Через безпекову ситуацію у місті змінили маршрут одного автобусного рейсу, ще один тимчасово скасували.

Під обстрілами протягом тижня опинилися Салтівський, Новобаварський, Київський, Немишлянський та Холодногірський райони Харкова. Російські війська били по інфраструктурі, гаражних кооперативах та приватному сектору.

«Окремий прояв підлості – тактика подвійних ударів. Ми чітко побачили це на прикладі логістичного термінала пошти: ворог вдарив безпілотником, дочекався приїзду служб для ліквідації пожежі – й знову вдарив», – зазначив міський голова.

Протягом тижня у Харкові повітряна тривога лунала 58 разів і тривала майже 82 години. Водночас загальна тривалість небезпеки безпосередньо у місті була на 43% меншою, ніж по області.

