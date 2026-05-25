Росія вдарила ракетою по передмістю Харкова: є загиблий і поранені
25 травня російські війська завдали ракетного удару по місту Дергачі Харківського району. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Особу загиблого внаслідок ракетного удару по Дергачах наразі встановлюють.
Також постраждали двоє людей – 57-річний чоловік та 39-річна жінка. Їм надають медичну допомогу.
Згодом стало відомо про ще чотирьох постраждалих.
На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару.