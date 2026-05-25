Сегодня 13:59
Просмотров: 39

Рятувальники показали, як гасили пожежу після ракетного удару росіян по Дергачах

Двоє людей загинули, 19 постраждали внаслідок ракетного удару росіян по місту Дергачі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«В результаті атаки виникло загоряння на території цивільного підприємства. Вибухом також пошкоджені складські будівлі, багатоквартирний будинок, вантажні та легкові автомобілі», – йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, пожежу ліквідовано. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались оперативні підрозділи ДСНС, піротехнічний розрахунок та офіцери-рятувальники громади.

