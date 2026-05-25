Синєгубов: внаслідок ракетного обстрілу Дергачів постраждало 19 людей

Близько 12:05 окупанти завдали ракетного удару по Дергачах: одна людина загинула, 19 постраждало.

Про це повідомляє Голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 19 людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Дергачів. Госпіталізували 17 людей із вибуховими пораненнями: 15 чоловіків та двох жінок.

«Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти – стан середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

Ще двом людям допомогли на місці: 47-річній жінці і 74-річному чоловіку, які зазнали гострої реакції на стрес.

Загинув 68-річний чоловік.

Під ударом було цивільне підприємство. Пошкоджено складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі. Підрозділи ДСНС уже ліквідували загоряння на місці атаки.

Агентство Телевидения Новости