Двоє загиблих, 19 постраждалих: прокурори фіксують наслідки удару по Дергачах

Армія рф здійснила ракетну атаку по Дергачах: двоє людей загинуло, ще 19 постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вдень 25 травня збройні сили рф завдали ракетного удару по місту Дергачі.

Під ударом опинилось цивільне підприємство. Також пошкоджено приміщення сусідніх підприємств.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Ще 19 людей дістали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.

Наразі триває встановлення всіх обставин та уточнення інформації щодо постраждалих.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

