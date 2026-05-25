Сегодня 14:41
Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку

Через вплив бойових дій та з технічних причин низка поїздів відхиляється від графіка.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 14:40 затримуються:

№21/22Харків-Пас. →  Львів+1:59

№1/2Харків-Пас. →  Ворохта+1:23

№123/124Харків-Пас. →  Чернівці+1:16

№45/46Харків-Пас. →  Ужгород+0:32

№63/64Харків-Пас. →  Пшемисль Головний+0:21

№123/124Чернівці →  Харків-Пас.+0:40

«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.

