Кількість постраждалих від удару по Дергачах збільшилася до 22

Кількість постраждалих через обстріл міста Дергачі збільшилася до 22.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Станом на зараз відомо про 22 людей, які отримали поранення або дістали гострого шоку», – написав Задоренко у Телеграм.

За його словами, удар прийшовся по промисловій зоні. Уламки ракети уразили територію двох цивільних підприємств. Від отриманих поранень загинули двоє чоловіків 68 та 25 років.

«У поранених уламкові ураження різних частин тіла, акуботравми, закриті черепно-мозкові травми. Троє людей у важкому стані, лікарі продовжують боротися за їхні життя», – зазначає Задоренко.

Також пошкоджень зазнали десятки вантажних і легкових автомобілів, які належали підприємствам та працівникам. Загальна кількість збитків наразі встановлюється.

