На Харківщині розшукують неповнолітню: пішла з дому та зникла

Працівники Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Ксенії Антоненко, 2011 року народження.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 25 травня до поліції надійшло повідомлення, що дівчина пішла з дому та не виходить на зв’язок. Прикмети: · коротке темне волосся· зріст 160 см· карі очі· худорлявої статури Є особлива прикмета – родимка на скроні. Була одягнута:· у світлі джинси з великими кишенями· білі кросівки. «Шановні громадяни, якщо ви володієте інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (063) 7202-175, (099) 15-164-38, 102 або іншими зручним для вас способом», – наголошують у поліції.

