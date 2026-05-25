У Харкові затримали молодика за серію зухвалих нападів на жінок: бив та намагався зґвалтувати

У Харкові чоловіку погодили підозру за спробу зґвалтування неповнолітньої та жінки протягом години.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, події розгорталися ввечері 23 травня 2026 року. Нападник діяв за схожим сценарієм, користуючись безлюдністю вулиць.

Першою жертвою стала 16-річна дівчина. Зловмисник помітив її та почав переслідувати. Наздогнавши неповнолітню неподалік супермаркету, він спробував познайомитися, а після відмови — перейшов до насильства. Нападник штовхнув дівчину на землю, почав душити та намагався зґвалтувати. Потерпіла почала голосно кричати, через що чоловік злякався й втік.

Втім, уже за годину він пішов на новий злочин. На тому ж проспекті напав на 41-річну жінку. Зловмисник наздогнав її, схопив за шию та завдав кількох ударів кулаком у голову. Попри шоковий стан, жінка встигла дістати газовий балончик і розпилити його в обличчя нападнику. Потерпіла спробувала втекти у бік проїжджої частини, але фігурант наздогнав її, повалив на асфальт, ліг на неї зверху, бив по спині та намагався зґвалтувати. Завершити задумане зловмиснику завадили випадкові свідки — він помітив автомобіль, що наближався, і знову втік.

Керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова погодив чоловіку підозру за фактами замахів на зґвалтування, у тому числі неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК Украіни).

У суді сторона обвинувачення клопотатиме щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

