Сили оборони уразили нафтобазу «Белец» та низку важливих цілей росіян

Уражено нафтобазу «Белец», склади боєприпасів та об’єкти управління противника.

Про це повідомляє Генштаб.

«У ніч на 25 травня 2026 року Сили оборони України уразили нафтобазу «Белец» (Унеча, Брянська обл., рф). Об’єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора. Масштаб завданих збитків уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Також уражено склад зберігання боєприпасів ворога (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.

Крім того, за даними військових, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська Донецької обл.).

Також уражено комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника (Троїцьке Запорізької обл.).

Агентство Телевидения Новости