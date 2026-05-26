Сегодня 08:31
У двох районах Харкова впали та не вибухнули російські БпЛА, є пошкодження

У ніч на 26 травня росіяни атакували Харків безпілотниками. Падіння БпЛА без детонації зафіксували у Немишлянському та Новобаварському районах.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, у Немишлянському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено фасад балкона та газову трубу.

На місці працювали екстрені служби, наслідки уточнюються.

Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости

