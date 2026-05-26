У двох районах Харкова впали та не вибухнули російські БпЛА, є пошкодження
У ніч на 26 травня росіяни атакували Харків безпілотниками. Падіння БпЛА без детонації зафіксували у Немишлянському та Новобаварському районах.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, у Немишлянському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено фасад балкона та газову трубу.
На місці працювали екстрені служби, наслідки уточнюються.
Інформація про постраждалих не надходила.