Під час бойового завдання на Запоріжжі загинув захисник із Харківської області
Захисник із Харківщини Андрій Бреславець загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Військовому було 46 років.
Про це повідомили у Валківській міській раді.
Андрій Бреславець народився 19 лютого 1980 року в селищі Старий Мерчик. Навчався у місцевій школі, після чого здобув професію тракториста. Працював механізатором в АФ «Восток» та НГП «Юліївське». Разом із дружиною виховував сина.
У жовтні 2022 року Андрій Бреславець став на захист України. Виконував бойові завдання у Запорізькій області.
12 травня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Єгорівка Пологівського району Андрій Бреславець отримав поранення, несумісні з життям.