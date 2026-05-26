Окупанти атакували Харківщину ракетою, авіабомбами та безпілотниками: наслідки обстрілів за добу
Протягом доби обстрілів зазнали Харків та 14 населених пунктів Харківської області. Троє людей загинули, 33 постраждали. Для ударів по Харківщині окупанти застосували ракету «Іскандер», два КАБи, п’ять БпЛА «Герань-2», шість БпЛА «Молнія», дев’ять FPV-дронів та 15 БпЛА, тип яких встановлюється.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У м. Дергачі двоє людей загинули, постраждало 20 чоловіків і 4 жінок; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 73 і 39 років; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади постраждали жінки 74, 54, 37 років і 77-річний чоловік.
Ворог атакував БпЛА Новобаварський і Немишлянський райони Харкова.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, АЗС (сел. Золочів), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль (с. Рясне), автомобіль (с. Сінне), електромережі (м. Богодухів);
▪️у Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Волоська Балаклія);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства, 4 трактори, причіп (с. Вовчий Яр), 4 приватні будинки, автомобіль, електромережі (с. Андріївка);
▪️у Харківському районі пошкоджено 3 цивільні підприємства, багатоквартирний будинок, електромережі, 4 автомобілі (м. Дергачі), мотоцикл (с. Нова Козача), приватний будинок (сел. Слатине);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено навчальний заклад (с. Зарожне), АЗС (с. Клугино-Башкирівка).