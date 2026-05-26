Сили оборони зупинили на Харківщині 18 російських штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 травня. Розпочалася 1533 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 267 бойових зіткнень. Противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 11 разів штурмували позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили сім штурмів у районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

