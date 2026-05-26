У Чугуївському районі росіяни вдарили по АЗС, постраждав чоловік

На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння чотирьох пожеж, спричинених обстрілами у Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У місті Дергачі Харківського району внаслідок ракетного удару виникло загоряння на території цивільного підприємства. Вибухом також пошкоджено складські будівлі, багатоквартирний будинок, вантажні та легкові автомобілі. Двоє людей загинули, 25 постраждали.

У Чугуївському районі внаслідок влучання по території АЗС загорілися дві паливороздавальні колонки на площі 3 кв. м. Пошкоджені будівля АЗС та стела. Постраждала одна людина.

У селищі Андріївка Ізюмського району внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на двох локаціях: на території приватного будинку та одного з об’єктів. Постраждали четверо людей.

Агентство Телевидения Новости