Спортсменка з Харківщини виборола дві медалі на Чемпіонаті Європи з гирьового спорту

На Чемпіонаті Європи з гирьового спорту, який проходив з 14 по 17 травня у місті Йорк, Велика Британія, українка Ірина Лебединець виборола золоту та срібну медалі.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«IUKL European Championships 2026» зібрав понад 300 спортсменів із 22 країн Європи.

Ірина Лебединець здобула перше місце у дисципліні «класичний ривок» у ваговій категорії до 68 кг, виконавши 120 підйомів гирі вагою 24 кг та впевнено випередивши суперниць.

Також наша спортсменка посіла друге місце у дисципліні «Р12» у ваговій категорії до 68 кг, виконавши 150 підйомів гирі вагою 24 кг.

