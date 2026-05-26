Сегодня 15:15
Укрзалізниця попереджає про затримку кількох поїздів Харківського напрямку
Через вплив бойових дій та затримку на кордоні низка поїздів відхиляється від графіка.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 15:15 затримуються:
№93/94Хелм → Харків-Пас.+2:59
№93/94Харків-Пас. → Хелм+1:37
№63/64Пшемисль Головний → Харків-Пас.+0:29
№103/104Львів → Лозова-Пас.+0:07
№93/94Харків-Пас. → Хелм+0:20
«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.