Сегодня 15:15
Просмотров: 69

Укрзалізниця попереджає про затримку кількох поїздів Харківського напрямку

Через вплив бойових дій та затримку на кордоні низка поїздів відхиляється від графіка.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 15:15 затримуються:

№93/94Хелм →  Харків-Пас.+2:59

№93/94Харків-Пас. →  Хелм+1:37

№63/64Пшемисль Головний →  Харків-Пас.+0:29

№103/104Львів →  Лозова-Пас.+0:07

№93/94Харків-Пас. →  Хелм+0:20

«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.

