БпЛА окупантів вдарив по будинку у Великому Бурлуку: сталася пожежа

Внаслідок атаки росіян сталася пожежа у приватному будинку на Харківщині.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

26 травня російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталась пожежа в будинку та господарчій споруді на загальній площі 150 м кв. Також пошкоджено легковий автомобіль.

За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували вогонь.

На місці події, під постійною загрозою повторних ворожих обстрілів, працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.

