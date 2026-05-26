Пішов гуляти та не повернувся: на Харківщині розшукали неповнолітнього

На Харківщині поліцейські оперативно розшукали зниклого хлопця.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 26 травня до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення від 50-річної мешканки села Бісквітне про зникнення її 11-річного сина. За словами заявниці, близько 12:00 хлопець пішов гуляти та не повернувся додому. На пошуки хлопця відразу були орієнтовані всі наряди поліції. Поліцейські встановили місцезнаходження неповнолітнього. Він перебував неподалік свого місця мешкання. Жодних протиправних дій щодо дитини не скоєно. Розшукуваного повернули додому.

Агентство Телевидения Новости