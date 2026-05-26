На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази штурмували ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 26.05.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 47 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Стариця, Вільча та Колодязне. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій росіян на даний час не зафіксовано.

На Лиманському напрямку армія рф розпочинала чотири боєзіткнення у бік Лиману та Діброви.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ зупинили дев’ять атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій.

