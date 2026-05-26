Прокуратура змусила підприємство на Харківщині повернути гроші за незаконне підвищення тарифів на світло для дітей

За втручання прокуратури суд зобов’язав постачальника повернути громаді сотні тисяч гривень, які були незаконно переплачені за світло для дітей у Чугуївському районі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2023 році між відділом освіти Зміївської міської ради Чугуївського району та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір. Угода стосувалася постачання електричної енергії для навчальних закладів на загальну суму понад 2,2 млн гривень.

Однак у подальшому сторони підписували додаткові угоди, якими поступово збільшували вартість за одиницю товару до майже 41,6 % від початкової. Як з’ясувалося, жодних об’єктивних і документально підтверджених підстав для такого підвищення вартості, зокрема коливання ціни товару на ринку, не було.

Внаслідок цього підряднику надлишково сплачено майже пів мільйона гривень із місцевого бюджету.

Вказані порушення стали підставою для звернення керівника Чугуївської окружної прокуратури Харківської області до суду з позовною заявою в інтересах держави до підприємства.

Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги у повному обсязі: додаткові угоди до договору визнано недійсними, а відповідача зобов’язано повернути безпідставно отримані кошти.

