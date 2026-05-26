У фінал «Ігор Ветеранів 2026» потрапили четверо Слобожанських «Скіфів»

У Черкасах відбувся відбірковий етап Всеукраїнських спортивних змагань «Ігри Ветеранів 2026», який об’єднав понад 300 учасників із різних регіонів України, серед яких були і харківʼяни.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада «Скіф» НГУ.

У складі команди «Незламний Харків», що була створена на базі 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ, участь у змаганнях взяли 14 ветеранів.

Програма змагань включала в себе: стрільбу з луку, настільний теніс, кросфіту. Також в рамках «Ігор Ветеранів» відбувся другий етап Весняного Кубка «Бійці духу» зі стрільби з лука.

«За результатами першого відбіркового етапу в фінал пройшли 9 ветеранів Харківщини, із яких четверо – Слобожанські гвардійці. Це є потужним результатом! Для нас це не лише спорт — це про взаємопідтримку, відновлення і силу бути разом», – зазначив начальник фізичної підготовки та спорту 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ Сергій Кіяшко.

Мохов Олександр 3 місцеАнтоненко Юрій 3 місцеПомпенко Олександр 3 місце⁠Дьячков Олександр 1 місце

Організатори повідомляють, що за результатами відбіркових етапів формуватиметься збірна команда фіналу «Ігор Ветеранів 2026», а також національна збірна України для участі у міжнародних ветеранських стартах VETERANS GAMES у Валенсії (Іспанія).

