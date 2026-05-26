За сприяння у звільненні зі служби вимагав 11 тис. доларів США: у Харкові затримали офіцера НГУ

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру підполковнику однієї з військових частин Національної гвардії України за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

За даними слідства, офіцер у травні 2026 року вимагав та одержав 11 тис. доларів США неправомірної вигоди від цивільної особи. За ці кошти він обіцяв вплинути на рішення посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, яке б слугувало підставою для звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров’я.

Слідство встановило, що під час зустрічі у Харкові підозрюваний підтвердив раніше озвучену вимогу та запевнив, що після отримання грошей вплине на ухвалення відповідного рішення уповноваженими особами.

18 травня 2026 року на парковці біля одного із супермаркетів у Харкові правоохоронці затримали підполковника у порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання 11 тис. доларів США неправомірної вигоди.

За клопотанням прокурора до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 499 200 грн.

Крім того, встановлено, що у січні 2026 року цьому ж підполковнику вже повідомляли про підозру в іншому кримінальному провадженні за фактом зловживання впливом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку підозрюваний сплатив, однак, належних висновків для себе він не зробив та повторно вчинив аналогічний злочин.

Зокрема, під час проходження служби одного з територіальних управлінь НГУ підполковник пообіцяв за 45 тис. грн вплинути на командування щодо переведення військовослужбовця до іншого підрозділу.

