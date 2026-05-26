Пожежа у приватному будинку на Харківщині: постраждав пенсіонер

26 травня о 15:00 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному домоволодінні на вулиці Трудовій у місті Дергачі Харківського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

До місця виклику було направлено 3 відділення рятувальників ДСНС. На момент їх прибуття вогонь охопив літню кухню за однією адресою та дах приватного будинку за іншою. Загальна площа горіння склала 120 м кв.

За даними рятувальників, внаслідок пожежі постраждав 69-річний чоловік.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців вогонь вдалося ліквідувати.

За попередніми даними, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.

