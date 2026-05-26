Через аномальну спеку у Європі загинуло понад 11 людей: у Лондоні зафіксовано +34,8°C

Рання спека накрила Західну Європу – у Великій Британії та Франції зафіксовано щонайменше 11 смертей, пов’язаних із аномальною погодою.

Про це повідомляє УНІАН.

Понеділок став найспекотнішим днем травня в історії Великої Британії: у Лондоні зафіксовано +34,8°C – попередній рекорд +32,8°C тримався з 1922 року. Вночі в місті температура не опускалася нижче +20°C – так звана «тропічна ніч», яка є великою рідкістю для британської столиці.

У Франції температура на південному заході сягнула +36°C, а в Іспанії +38°C у Севільї.

Французька метеослужба Météo-France пояснила аномалію «тепловим куполом» – коли фронт високого тиску утримує тепло і підіймає температуру на понад 10 градусів вище норми для цієї пори року.

Рятуючись від спеки, люди масово кинулися до водойм – і це коштувало декому життя. За даними британської влади, щонайменше троє підлітків загинули, утопившись в озерах та водосховищах, ще один 60-річний чоловік загинув у морі на південному заході Англії.

Так, у Лондоні пасажири задихалися у вагонах метро без кондиціонування. Рух поїздів на станції Ватерлоо зупинили через дим на коліях. У Шотландії пожежники всю ніч гасили пожежу трави біля Единбурга.

Проблема в тому, що більшість британських будинків, шкіл та офісів не мають кондиціонерів – країна просто не пристосована до такої спеки.

У Франції речниця уряду Мод Брежон повідомила про щонайменше сім смертей, пов’язаних зі спекою, зокрема п’ять випадків утоплення та дві смерті під час спортивних змагань. На атлантичному узбережжі зафіксовано ще кілька надзвичайних ситуацій, включно з двома утопленнями на популярних курортах регіону Жиронда.

