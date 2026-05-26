На Вінниччині затримали переправника з Харківщини, який готував втечу чоловіків до Молдови

Співробітники Могилів-Подільського прикордонного загону припинили спробу нелегального перетину державного рубежу групою порушників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Організатором схеми став 46-річний житель Харківщини. Для конспірації чоловік придбав будинок у прикордонному селі Могилів-Подільського району. Оселю використовував як тимчасовий прихисток для тих, хто планував незаконно перетнути державний кордон. Неподалік облаштував і схованку для човна, яким мав намір переправляти клієнтів через Дністер до Молдови.

Згодом ділок зібрав компанію земляків віком від 27 до 33 років і разом із ними вирушив із Харкова у напрямку кордону на Вінниччині.

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора на гарячому – під час перевезення пасажирів безпосередньо до лінії державного кордону. У ході обшуків вилучено мобільні телефони та автомобіль. Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності.

Організатору повідомлено про підозру за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

