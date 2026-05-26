У Харкові затримали чоловіка: стріляв у під’їзді багатоповерхівки та погрожував застосувати гранату

Патрульні у Харкові затримали агресивного чоловіка, який стріляв та лякав гранатою.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування чоловік, попередньо у стані сп’яніння, поводився зухвало та агресивно, стріляв у під’їзді багатоповерхівки та погрожував застосувати гранату.

Поліцейські провели перемовини та переконали громадянина вийти з під’їзду.

За даними поліції, щойно чоловік опинився на подвір’ї, патрульні привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність відповідно до ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію» й оперативно затримали чоловіка із застосуванням фізичної сили та спецзасобу — кайданки.

Надалі громадянина передали слідчим для з’ясування всіх обставин події. Предмет, схожий на пістолет вилучили для експертизи, гранати у чоловіка не виявили.

