Пішла до знайомих та не повернулася: у Харкові розшукали неповнолітню
14-річна мешканка Салтівського району пішла до знайомих та не повернулася. Поліція розшукала неповнолітню.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
25 травня до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 14-річної дівчини. Заявниця повідомила, що донька пішла гуляти та не повернулася, на зв’язок не виходила. Увечері неповнолітня так додому і не прийшла.
На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2.
Ювенальні поліцейські та працівники кримінальної поліції перевірили місця її ймовірного перебування, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах.
Опитавши друзів, поліцейські встановили місцезнаходження дівчини: зникла ночувала у знайомих.
Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.
Неповнолітню передали матері.