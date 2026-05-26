Сегодня 19:08
Пішла до знайомих та не повернулася: у Харкові розшукали неповнолітню

14-річна мешканка Салтівського району пішла до знайомих та не повернулася. Поліція розшукала неповнолітню.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

25 травня до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 14-річної дівчини. Заявниця повідомила, що донька пішла гуляти та не повернулася, на зв’язок не виходила. Увечері неповнолітня так додому і не прийшла.

На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. 

Ювенальні поліцейські та працівники кримінальної поліції перевірили місця її ймовірного перебування, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах. 

Опитавши друзів, поліцейські встановили місцезнаходження дівчини: зникла ночувала у знайомих. 

Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

Неповнолітню передали матері.

Агентство Телевидения Новости

