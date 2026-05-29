Терехов прокоментував ДТП, у яку потрапив його заступник Іван Кузнєцов

Міський голова Ігор Терехов прокоментував дорожньо-транспортну пригоду за участі свого заступника з питань забезпечення життєдіяльності міста Івана Кузнєцова.

Про це повідомляє міськрада.

Очільник міста висловив глибокі співчуття родині загиблого та зауважив, що всі обставини цієї трагічної події мають бути з’ясовані під час офіційного розслідування.

«Передусім хочу висловити щирі співчуття рідним і близьким загиблого чоловіка. Це велика трагедія, і в такій ситуації найважливіше, щоб слідство встановило всі обставини об’єктивно та відповідно до закону», – зазначив Ігор Терехов.

За словами міського голови, Іван Кузнєцов після ДТП діяв відкрито, нічого не приховував і подав заяву про відсторонення від виконання обов’язків на час слідства. Ігор Терехов також зазначив, що міська рада визначиться, хто тимчасово виконуватиме відповідні обов’язки. Водночас, за його словами, всі процеси, пов’язані з забезпеченням життєдіяльності Харкова, триватимуть без зупинок.

«Мій заступник відповідально поставився до цієї ситуації. Він нічого не приховував і написав заяву про складання повноважень на час розслідування. Це правильний крок, бо суспільство має бачити відкритість і відповідальність. Щодо роботи міста – вона не припиняється. У мене сильна команда, і ми вміємо підставляти плече одне одному. Всі напрямки, які стосуються життєдіяльності Харкова, працюватимуть і надалі. Мені дуже шкода, що так сталося. Іван Кузнєцов завжди був на місцях прильотів, працював у найскладніших умовах, багато робив для Харкова. Він воював. Але сталося те, що сталося. Це життя», – зазначив Ігор Терехов.

