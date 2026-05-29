Зеленський: рф готує новий масований удар по Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив 29 травня, що росія готується до нового масованого удару по Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Маємо інформацію від розвідок про підготовку росії до нового масованого удару. Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації, – зазначив Зеленський.

Також президент повідомив, що обговорив певні завдання з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Зокрема, що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати захист України: «Антибалістика – це ключове завдання».

Агентство Телевидения Новости