Смертельна ДТП з мотоциклом у Харкові: водію повідомлено про підозру

Водію позашляховика, причетному до смертельної ДТП із мотоциклістом повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)», – розказали у прокуратурі.

За даними слідства, 28 травня 2026 року близько 15:35 у Харкові на перехресті вул. Клочківської та пров. Кравцова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля FORD F150 та мотоцикла KAWASAKI NINJA ZX-6R.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля — заступник Харківського міського голови — здійснюючи поворот ліворуч на пров. Кравцова, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою прямо. У результаті сталося зіткнення.

Від отриманих травм 43-річний мотоцикліст помер у кареті швидкої медичної допомоги.

За висновками слідства, водій авто порушив вимоги п. п. 10.1 та 16.13 Правил дорожнього руху України.

Підозрюваний на час розслідування склав з себе повноваження заступника Харківського міського голови.

