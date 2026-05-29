У Харкові розшукали 7-річного хлопчика: він був у сусіда

У Харкові поліцейські оперативно розшукали малолітню дитину.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 29 травня до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 7-річного хлопчика. Дитина самостійно залишила приміщення громадської приймальні Шевченківського району та пішла у невідомому напрямку.

На пошуки зниклого негайно був орієнтований особовий склад підрозділу. Правоохоронці оперативно провели необхідні розшукові заходи та встановили місцезнаходження дитини.

Як з’ясувалося, поки мати перебувала на прийомі у спеціаліста, хлопчик вийшов із приміщення та пішов. Згодом його знайшли у сусіда за місцем проживання.

На щастя, жодних подій кримінального характеру з дитиною не сталося.

Поліцейські провели з хлопчиком та його матір’ю профілактичну бесіду щодо безпечної поведінки та недопущення подібних випадків у майбутньому.

Поліція дякує громадянам за небайдужість та нагадує батькам про важливість постійного контролю за місцеперебуванням дітей.

