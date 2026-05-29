Упродовж доби на Харківщині росіяни атакують нафтогазову інфраструктуру

Протягом доби росія атакувала об’єкти Групи Нафтогаз.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

Під ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині. На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.

«Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі», – зазначають у компанії.

За словами газовиків, армія рф атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною.

