На Харківщині під час розмінування підірвався чоловік: у важкому стані його госпіталізовано до лікарні

На Харківщині зафіксовано випадок підриву на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності (ЦКПМД).

У селі Бражківка Оскільської громади Ізюмського району під час проведення гуманітарного розмінування отримав поранення чоловік 1992 року народження.

Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до Ізюмської центральної районної лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Агентство Телевидения Новости