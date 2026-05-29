29.05.2026 15:47
Просмотров: 91
На Харківщині під час розмінування підірвався чоловік: у важкому стані його госпіталізовано до лікарні
На Харківщині зафіксовано випадок підриву на вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності (ЦКПМД).
У селі Бражківка Оскільської громади Ізюмського району під час проведення гуманітарного розмінування отримав поранення чоловік 1992 року народження.
Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до Ізюмської центральної районної лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.