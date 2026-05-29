29.05.2026 15:47
На Харківщині під час розмінування підірвався чоловік: у важкому стані його госпіталізовано до лікарні

На Харківщині зафіксовано випадок підриву на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності (ЦКПМД).

У селі Бражківка Оскільської громади Ізюмського району під час проведення гуманітарного розмінування отримав поранення чоловік 1992 року народження.

Постраждалого у важкому стані госпіталізовано до Ізюмської центральної районної лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

