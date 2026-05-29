Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 29.05.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 60 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у бік Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни двічі атакували позиції Сил оборони в бік населених пунктів Ківшарівка та Новоплатонівка. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників йти вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.

