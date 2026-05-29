Чергового російського коригувальника, який наводив удари по Харкову, засудили до 15 років ув’язнення

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який коригував російські атаки по Харкову.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у серпні 2025 року на коригуванні повітряних атак по Харкову.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він готував для куратора з рф перелік із координатами потенційних цілей.

Як з’ясувало розслідування, підготовкою обстрілів займався завербований місцевий автомеханік, який шукав вихід на російських спецслужбістів через Телеграм-канали.

Встановлено, що агент причетний до коригування масованої атаки рф по обласному центру у червні 2025 року.

Тоді рашисти обстріляли місто дронами-камікадзе типу «Герань-2». Унаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення навчального закладу, будівлю супермаркету та приватні авто.

Після ворожої атаки агент обходив місця «прильотів», щоб зафіксувати масштаб руйнувань та «прозвітувати» куратору з країни-агресора.

Ним виявився військовослужбовець 2-ї окремої бригади спецпризначення (російська воєнна розвідка) Ленінградського військового округу рф.

За інструкціями рашиста агент майже кожного дня об’їжджав місто велосипедом, щоб виявити об’єкти, які на його думку могли використовувати Сили оборони.

Під час обшуку у фігуранта вилучили смартфон із доказами роботи на рф.

На підставі доказів, зібраних кіберфахівцями та слідчими Служби безпеки колегія суддів визнала агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

