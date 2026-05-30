Сегодня 13:34
В одному з харківських ліцеїв відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам

29 травня у Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулася церемонія відкриття меморіальних дошок на честь загиблих випускників закладу – старшого лейтенанта поліції Дениса Котляра (позивний Кіт) та бійця НГУ Андрія Решетілова (позивний Юрист).

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Участь у події взяли представники керівництва Головного управління Національної поліції в Харківській області, педагогічний колектив ліцею, родини загиблих Героїв.

3 березня 2025 року Денис Котляр виконував бойове завдання на Донеччині. В цей час військові рф нанесли удар з FPV-дрона. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції дістав несумісні із життям поранення.Денису назавжди залишиться 30 років. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 9-річна донька, без сина – батьки.

