Різанина на Харківщині: чоловік вдарив сусіда ножем у живіт

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту вдарив опонента ножем.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Подія сталася 28 травня в селі Старовірівка Берестинського району.

Попередньо встановлено, що між 36 та 55-річними сусідами виник словесний конфлікт. Під час сварки господар домоволодіння, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, завдав опоненту удар ножем у черевну порожнину.

Внаслідок нападу 55-річний потерпілий отримав проникаюче поранення живота та був госпіталізований до медичного закладу.

Працівники поліції оперативно встановили обставини події та затримали 36-річного фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

