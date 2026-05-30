Сегодня 15:23
Українка Онофрійчук виборола бронзу чемпіонату Європи з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук отримала бронзову нагороду в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у Варні (Болгарія).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

За сумою чотирьох виступів Онофрійчук отримала від суддів 117.150 бала.Золото виборола німкеня Дар’я Варфоломєєв (120.150), срібло – болгарка Стіляна Ніколова (118.750).

Таїсія другий рік поспіль піднімається на п’єдестал чемпіонату Європи у багатоборстві – у Таллінні-2025 вона стала чемпіонкою.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Багатоборство:

Дарʼя Варфоломєєв (Німеччина) — 120,150Стиляна Ніколова (Болгарія) — 118,750Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117,150

