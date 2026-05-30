Поблизу села Питомник на Харківщині FPV-дрон росіян вдарив по автівці: двоє людей отримали поранення
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 30 травня близько 9:40 російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю поблизу села Питомник.
Внаслідок атаки росіян постраждало подружжя. 78-річний чоловік та його 77-річна дружина отримали поранення.
Потерпілих доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).