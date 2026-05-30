30.05.2026 16:22
У Харкові затримано зловмисника, який відібрав сумку у перехожого та втік

У Харкові поліція затримала підозрюваного у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. 

До поліції звернувся мешканець Салтівського району та повідомив, що став жертвою нападника, який відкрито заволодів його сумкою з особистими речами та грошима. 

Поліцейські відділу кримінальної поліції та кримінального аналізу Харківського районного управління поліції № 2 у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили особу нападника. Ним виявився 36-річний неодноразово засуджений за вчинення майнових злочинів громадянин. 

За даним фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) КК України. 

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

