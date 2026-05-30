30.05.2026 17:25
Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де атакували окупанти з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 30.05.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 58 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Тернової.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в бік населеного пункту Новоосинове та у районі Петропавлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Лиман та Озерне. Два боєзіткнення тривають.

