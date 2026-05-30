На Харківщині четверо чоловіків побили представників ТЦК та пошкодили службове авто: що відомо

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру чотирьом чоловікам за напад на військовослужбовців ТЦК та СП і хуліганські дії.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

26 травня в селищі Сахновщина група оповіщення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки прибула до населеного пункту для виконання службових завдань.

Одразу після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки висловлювали погрози, а згодом вчинили напад на представників ТЦК та СП, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії.

Унаслідок протиправних дій військовослужбовці отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські встановили всіх учасників події та затримали їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Зокрема, 36-річному чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 296 КК України, 29-річному чоловіку — ч. 2 ст. 296 КК України, 34-річному чоловіку — ч. 2 ст. 350 КК України, ще одному 29-річному фігуранту — ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України.

Санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини події та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

