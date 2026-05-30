Мешканцю Харківщини інкримінують жорстоке поводження з тваринами через публікацію відео знущань над лисицями

Поліцейські Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який нацьковував собаку на лисиць та поширював відео в соцмережах.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Протягом січня-лютого 2026 року 42-річний мешканець міста Люботин у лісовому масиві на території Харківського району неодноразово нацьковував свого мисливського собаку породи ягдтер’єр на лисиць.

За даними слідства, фігурант використовував ниткові сітки-пастки, в які потрапляли дикі тварини, після чого подавав собаці команду для нападу. Внаслідок отриманих травм лисиці гинули.

Також встановлено один з епізодів, під час якого після того, як собака витягнув лисицю з нори та утримував її за шию, чоловік завдав тварині кількох ударів предметом, схожим на рушницю. Коли поранена лисиця намагалася втекти, він здійснив постріл у її бік та знову нацькував на неї собаку.

Попередньо встановлено, що внаслідок протиправних дій загинули щонайменше п’ять диких лисиць.

Крім того, чоловік фіксував свої дії на мобільний телефон та надалі поширював відеозаписи на власних сторінках у соціальних мережах і відеохостингу.

Відповідно до висновку комплексної судової ветеринарної та мистецтвознавчої експертизи, вилучені відеоматеріали містять ознаки пропаганди жорстокого поводження з тваринами та демонструють їхні страждання і загибель.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

