Російські дрони атакували Золочівську громаду, постраждали дві жінки
Вранці 31 травня російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду Харківської області. Внаслідок удару постраждали дві місцеві жительки.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
Близько 5:20 російські війська завдали удару двома FPV-дронами по селу Постольне Золочівської громади.
Внаслідок влучання у будинок постраждали дві жінки. Осколкове поранення правого плеча дістала 55-річна місцева жителька. Бригада екстреної медичної допомоги доправила її до обласної клінічної лікарні.
Також гострої реакції на стрес зазнала 86-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилася.
У результаті атаки пошкоджено приватний житловий будинок.