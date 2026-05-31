На Харківщину насувається гроза: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Удень 31 травня в Харкові та області очікуються грози. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Через погіршення погодних умов синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

У Харкові очікується вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, температура повітря становитиме +16…+18 °C.

По області також прогнозують вітер 5–10 м/с, а температура повітря вдень коливатиметься в межах +13…+18 °C.

