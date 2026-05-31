Поліція Харківщини показала наслідки ударів російських БпЛА за добу

З 30 по 31 травня окупанти завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Для обстрілів окупанти застосовували безпілотні літальні апарати різних видів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

У Харкові удар БпЛА зафіксували у Новобаварському районі, без постраждалих.

У селі Молодова Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено фуру біля будинку. Сталася пожежа. У селі Варварівка безпілотник влучив в комбайн.

У Дергачівській громаді ударами безпілотників пошкоджено цивільний автомобіль та теплицю. Біля села Питомник сталося влучання БпЛА в автомобіль ВАЗ. Постраждали 78-річний чоловік та 77-річна жінка.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району безпілотник влучив в нежитлову будівлю. Виникла пожежа.

У селах Коротке та Братениця Богодухівського району в результаті обстрілів із застосуванням БпЛА пошкоджено приватні будинки.

На автошляху поблизу села Степне сталося влучання дрона в автомобіль ВАЗ, внаслідок чого зазнали поранень двоє цивільних. Постраждалі звернулися до місцевої лікарні.

У Богодухові пошкоджено адміністративну будівлю.

У селі Воскресенівка внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА пошкоджено складське приміщення.

У селі Вінницькі Івани сталося влучання БпЛА в автомобіль ВАЗ. Водій дістав поранення. Після повторного обстрілу постраждали дружина водія та фельдшер, які прибули на місце події.

Вранці 31 травня військові рф здійснили удар безпілотником по селу Постольне Богодухівського району. Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок. Вибухове поранення дістала 54-річна жінка. У 87-річної жінки – гостра реакція на стрес.

